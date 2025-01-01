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ارتفاع أسعار سيارات شيري الجديدة بمصر حتى 25 ألف جنيه

04:48 م الأربعاء 01 يناير 2025

شيري تيجو 7

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كتب - محمد جمال:

أعلن الوكيل المحلي لعلامة شيري الصينية بالسوق المصري ارتفاع أسعار طرازاته المجمعة محليا بمصر بقيمة تتراوح بين 15 إلى 25 آلاف جنيه خلال شهر يناير 2025 الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات شيري الجديدة:

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو الجديدة

ارتفعت أسعار تيجو 4 برو موديل 2025 بقيمة 15 ألف جنيه على الفئة الأولى و25 ألف جنيه على الفئتين الأعلى، وأصبحت تبدأ من الفئة الأولى Comfort بسعر 910,000 جنيه، والفئة الثانية Luxury بسعر 995,000 جنيه، والفئة الثالثة Turbo بسعر 1,070,000 جنيه

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

ارتفعت أسعار تيجو 7 بقيمة 10 آلاف جنيه، وأصبحت الفئة BaseLine تبدأ من 1,010,000 جنيه، والفئة HighLine بسعر 1,095,000 جنيه.

شيري تيجو 8

شيري تيجو 8 المجمعة بمصر

ارتفعت أسعار تيجو 8 بقيمة 25 ألف جنيه، وأصبجت تبدأ من الفئة Luxury (5 مقاعد) سعرها 1,250,000 جنيه، والفئة Comfort (7 مقاعد) بسعر 1,180,000 جنيه، والفئة Luxury (7 مقاعد) بسعر 1,305,000 جنيه.

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