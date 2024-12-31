هل تتراجع أسعار السيارات بمصر في 2025؟ "خبير يجيب"

كتب - محمد جمال:

أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات الجديدة بمصر سيشهد نقصًا كبيرا بالمعروض خلال الفترة القادمة، خاصة مع القرارات الاستيرادية الأخيرة التي ستطبقها الدولة.

وأَضاف زيتون في تصريح لـ"مصراوي"، أن العام 2025 القادم سيشهد ارتفاعا كبيرا بأسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، نتيجة نقص المعروض من السيارات،

وأردف أن الأشهر المقبلة ستكون أصعب في توافر المعروض، ما يشير إلى عودة سيطرة "الأوفر برايس" بقوة وبمستويات قياسية على السوق.

ويرى عضو شعبة السيارات أن قرار تنظيم وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات الأخيرة قد يؤدى إلى تباطؤ حركة المبيعات بالسوق، خاصة أن عدد كبير من الاتفاقيات المبرمة لتصنيع سيارات مجمعة محليًا ستأخذ وقتًا لإنعاش السوق المحلي.

وأشار إلى أن السيارات المستوردة القادمة من الخارج سوف تتراجع أعدادها بشكل كبير، ويأتي ذلك مع توجهات الدولة المصرية بهدف دعم الصناعة والتجميع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرداية.

كانت وزارة الاستثمار، أرست قبل أيام عن قواعد جديدة لاستيراد السيارات بشكل شخصي حيث أصبح للمواطن يستورد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، ويجب تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.

يتم سداد قيمة السيارة واستيفاء نموذج 4 عبر البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج، التي يتم سداد قيمتها من الخارج.

ونص القرار على تعطيل المادة الأولى بشأن ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك ما فتح اعتماداته المستندية أو تم تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بالقرار.

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