إعلان

مدبولي يتابع إجراءات تمويل مشروعات الطاقة النظيفة وربطها بالشبكة القومية

كتب : أحمد العش

06:09 م 10/06/2026

مدبولي يتابع إجراءات تمويل مشروعات الطاقة النظيفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تدبير الاعتمادات المالية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يعتبر أمرًا ضروريًا لتأمين احتياجات الشبكة القومية للكهرباء، وخفض فاتورة استهلاك الوقود التقليدي، مكلفًا باستمرار التنسيق القائم بين وزارتي الكهرباء والمالية، والوزارات والجهات المعنية؛ لضمان سرعة ربط القدرات الإضافية من الطاقة النظيفة على الشبكة، بما يلبي الاستهلاك المتزايد ويضمن استدامة الخدمة.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء؛ لمتابعة إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ بحضور كلٍّ من: المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وعدد من المسؤولين.

تفاصيل اجتماع مدبولي مع وزيري المالية والكهرباء اليوم

لفت الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف متابعة موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا للجداول الزمنية المقررة لتنفيذها.

وتطرق الاجتماع إلى الأهمية البالغة التي توليها الدولة لمشروعات الطاقة المتجددة، مع التشديد على ضرورة المتابعة الدقيقة، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذها ودخولها الخدمة.

وبحث الاجتماع متطلبات مشروعات رفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء، وتوفير المكونات والمعدات اللازمة لأعمال الإحلال والتجديد؛ بما يضمن زيادة قدرة الشبكة على استيعاب ونقل الطاقات المولدة من المشروعات الجديدة بكفاءة واعتمادية عالية، وتفادي أي فاقد في الطاقة المنتجة.

وشهد الاجتماع أيضًا بحث آليات تكامل العمل بين وزارات الكهرباء، والبترول، والمالية، وسبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، فضلاً عن الجهود الجارية لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة؛ لتسريع ربط القدرات الإضافية من الطاقة النظيفة، وتوفير التمويلات اللازمة لها، بما يضمن استقرار الشبكة القومية، ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية المتطلبات التنموية للدولة المصرية.

اقرأ أيضًا:

إيرادات السياحة تقفز إلى 14.4 مليار دولار وتحويلات المصريين إلى 34.9 مليارًا

من 6.1 مليار دولار إلى صفر.. كيف أغلقت مصر ملف مستحقات الشركاء؟

مدبولي: توريد 4.6 مليون طن قمح رقم تاريخي غير مسبوق في مصر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطاقة المتجددة قطاع الكهرباء الشبكة القومية وزارة المالية الطاقة النظيفة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أبرزها تخصيص 73 ألف فدان لصندوق تحيا مصر.. الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة
أخبار مصر

أبرزها تخصيص 73 ألف فدان لصندوق تحيا مصر.. الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة
بعد أزمة الصور المفبركة.. أول تعليق من أشرف زكي على قرار منى زكي برفض التصالح
زووم

بعد أزمة الصور المفبركة.. أول تعليق من أشرف زكي على قرار منى زكي برفض التصالح
بـ 12 حارة مرورية.. كيف ينهي كوبري سليمان عزت الجديد أزمة زحام شرق الإسكندرية؟
أخبار المحافظات

بـ 12 حارة مرورية.. كيف ينهي كوبري سليمان عزت الجديد أزمة زحام شرق الإسكندرية؟
مسؤول أمريكي: ضرباتنا ضد إيران "انتهت" بعد استهداف نحو 20 هدفًا
شئون عربية و دولية

مسؤول أمريكي: ضرباتنا ضد إيران "انتهت" بعد استهداف نحو 20 هدفًا
بعد أزمة الصور المفبركة.. أول تعليق من أشرف زكي على قرار منى زكي برفض التصالح
زووم

بعد أزمة الصور المفبركة.. أول تعليق من أشرف زكي على قرار منى زكي برفض التصالح

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
هل دخل الاقتصاد المصري مرحلة الركود التضخمي؟ خبراء يجيبون
بعد انخفاض أسعاره.. رئيس شعبة البيض: توجيهات لتيسير التصدير لاستغلال فائض الانتاج