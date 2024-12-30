بعد الزيادات المليونية.. ما سعر أرخص سيارة تقدمها هوندا بمصر

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القاهرة - (مصراوي):

كشف الوكيل المحلي الحصري لعلامة هوندا التجارية في مصر، عن أحدث أسعار سيارات العلامة اليابانية في السوق المحلي خلال شهر ديسمبر الجاري.

وشهدت قائمة هوندا الجديدة ثلاث سيارات فقط للعلامة اليابانية بمصر، كما كشفت عن زيادات كبيرة بالأسعار تراوحت بين 293 ألف جنيه ومليون 695 ألف جنيه.

وفي ظل الزيادات الأخيرة، تستمر هوندا HR-V الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، السيارة الأرخص سعرًا للعلامة اليابانية بالسوق المحلي.

تقدم هوندا HR-V موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري بسعر رسمي مليونين و543 ألف جنيه بزيادة 293 ألف جنيه عن آخر تسعير معلن.

تعمل النسخة المتاحة من HR-V في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر بقوة 128 حصان ميكانيكي، ويرتبط المحرك بناقل حركة CTV أوتوماتيك.

تمتلك هوندا HRV الجديدة مصابيح LED نهارية ومصابيح ضباب خلفية ومصابيح توقف LED، إضافة إلى شبكة تهوية أمامية مصممة على هيئة جناح طائر وجناح للصادم الأمامي والخلفي بلون السيارة.

تحيط السيارة ركابها بمجموعة من وسائل الأمان أبرزها نظام وسائد هوائية أمامية وستائر جانبية ومثبتة ومحدد للسرعة وفرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام EBD والمكابح النشطة وعجلة قيادة تلسكوبية وفرامل يد كهربائية.

أما وسائل الرفاهية بالمقصورة فتتمثل في نظام صوتي مكون من 4 سماعات وشاشة صوتية قياس 5 بوصات ومشغل سي دي وتكييف أوتوماتيك ومقاعد من القماش قابلة للتعديل اليدوي.

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