ما السيارات التي ستنتجها MG داخل مصنعها الجديد في مصر؟

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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت، الأحد، مجموعة المنصور للسيارات توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة "سايك موتور" SAIC الصينية مالكة العلامة التجارية MG Motor لتصنيع سيارات إم جي في مصر.

ووفقًا للاتفاقية الجديدة سيقام مصنع لسيارات MG في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بطاقة إنتاجية تصل 100 ألف سيارة عند التشغيل الكامل للمصنع.

ويتوقع أن يبدأ المصنع الجديد بإنتاج سيارتين إحداهما سيدان والثانية SUV، وذلك في المرحلة الأولى من التشغيل التي ستكون في الربع الأول من عام 2026.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على السيارتين المتوقع تصنيعهما في مصر:

إم جي 5

من المقرر بحسب تصريحات أنكوش أرورا الرئيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، أن تكون السيارة إم جي 5 أولى السيارات التي سيتم إنتاجها بمصر الشركة في مصر.

تقدم النسخة المستوردة من إم جي 5 حاليًا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة 120 حصانًا وعزم دوران 150 نيوتن متر عند 4500 دورة في الدقيقة، مدعومًا بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ودفع أمامي.

السيارة تتمتع بطول 4.60 متر وقاعدة عجلات تبلغ 2.68 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.81 متر وارتفاعها إلى 1.48 متر.

أما على مستوى الأمان، فتأتي السيارة مزودة بأنظمة متطورة مثل ABS، EBD، وESP، بالإضافة إلى نظام CBC لتحسين الأداء أثناء المنعطفات، ونظام TCS للتحكم في الجر، ونظام HHC لمساعدة التوازن عند صعود المنحدرات.

كذلك تم تزويدها بوسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، مع إضافات في الفئات الأعلى تشمل توجيه حساس للسرعة، فرامل يد كهربائية، ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

نقدم السيارة محلياً بسعر رسمي يبدأ من 900 ألف جنيه ويصل لمليون جنيه لفئة التجهيزات الآعلى.

لمزيد من التفاصيل والتعرف على الطراز الثاني المقرر إنتاجه بمصر (اضغط هنا)