أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تصرفات إسرائيل في سوريا ولبنان لا تُمثّل تهديدا محليا فحسب، بل تمتد لتؤثر على أمن تركيا واستقرار المنطقة بأكملها، محذّرا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى عواقب تطال جميع الأطراف.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله، اليوم الأربعاء، إن أمن تركيا لا يبدأ من حدودها الجنوبية فحسب، بل يمتد إلى مدن مثل "حلب ودمشق وبيروت"، مشددا على أن أنقرة لن تتسامح مع أي أمر واقع يُفرض في دول المنطقة، ولن تغض الطرف عن ما وصفه بالعدوان.

تحذير من تداعيات السياسات الإسرائيلية

أضاف الرئيس التركي، أن إسرائيل ما زالت متمسكة بما وصفه بـ"وهم الأرض الموعودة"، مؤكدا أن تركيا تُدرك أهدافها النهائية في المنطقة.

وحذّر أردوغان، من أن استمرار ما وصفها بـ"الأعمال الإجرامية الإسرائيلية" سيؤدي إلى تداعيات تتجاوز حدود المنطقة، مشيرا إلى أن العالم بأسره قد يتحمل عواقب هذه السياسات إذا لم يتم وضع حد لها.

خلافات متواصلة بين أنقرة وتل أبيب

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر السياسي بين تركيا وإسرائيل، حيث تُعد أنقرة من أبرز المنتقدين للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان وإيران.

وكانت الحكومة التركية، قد اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات تصعيدية شملت "وقف التعاملات التجارية مع إسرائيل"، إلى جانب دعوات متكررة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه السياسات الإسرائيلية في المنطقة.