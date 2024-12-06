كتب - محمود أمين:

مع تقلبات الطقس خلال فصل الشتاء، تصبح قيادة السيارة وخاصة في الشبورة من أكثر الأوقات خطورة على الطرق. وللحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، نقدم مجموعة من الخطوات المهمة التي ينصح باتباعها:

تقليل السرعة

يجب تقليل السرعة بشكل كبير في حالات الشبورة، حيث يصعب تحديد المسافات والالتفافات.

تشغيل الأضواء الأمامية

استخدم الأضواء الأمامية حتى في النهار، لضمان رؤية أفضل.

الحفاظ على مسافة أمان

تأكد من ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة أمامك.

تجنب استخدام الأضواء العالية

قد تؤدي الأضواء العالية إلى انعكاسات تعيق الرؤية، استخدم الأضواء المنخفضة.

التركيز الكامل

احرص على التركيز التام على الطريق وتجنب التشتت.

استخدام مساحات الزجاج الأمامي

تأكد من أن المساحات تعمل بكفاءة، لضمان وضوح الرؤية.

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