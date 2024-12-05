فولفو EX30.. سيارة كهربائية جديدة تنضم إلى السوق المصري رسميًا (صور)

كتب - محمود أمين:

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة فولفو في مصر، عن طرح سيارة فولفو EX30 الكهربائية بالكامل في السوق المحلي.

تأتي EX30 بفئتين رئيسيتين من حيث المحركات، الفئة الأولى بمحرك واحد بقوة 268 حصانًا ونظام دفع خلفي، والثانية بمحركين بقوة إجمالية 422 حصانًا ونظام دفع رباعي.

تتميز السيارة ببطارية سعة 64 كيلوواط ساعة، حيث توفر مدى قيادة يصل إلى 442 كيلومترًا لفئة الدفع الخلفي، و426 كيلومترًا لفئة الدفع الرباعي.

من حيث الأداء، يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.4 ثانية في النسخة المزودة بمحركين، بينما تصل النسخة ذات المحرك الواحد إلى نفس السرعة خلال 5.1 ثانية.

على مستوى المقصورة، تتميز السيارة بلمسات عصرية وتقنيات متطورة، أبرزها شاشة تحكم لمسية كبيرة بقياس 12 بوصة، تدير كافة أنظمة السيارة وتعرض معلومات القيادة والطقس.

كما تتيح فولفو خاصية NFC التي تمكن السائق من استخدام هاتفه كمفتاح للسيارة، حتى عند إغلاق الهاتف، ما يسهل أيضًا مشاركة السيارة مع العائلة أو الأصدقاء دون الحاجة لتسليم المفتاح فعليًا.

تدمج السيارة نظام خرائط جوجل المدمج الذي يساعد السائق في تحديد موقع السيارة عند ركنها، ما يعزز الراحة والسهولة.

وتتوفر EX30 بكسوة داخلية قماشية بألوان مزدوجة مع تطريزات أنيقة، إلى جانب خمسة خيارات للألوان الخارجية.

تبدأ أسعار فولفو EX30 الجديدة من 1.890.000 جنيه مصري، وتصل إلى 2.299.000 جنيه مصري للفئة الأعلى تجهيزًا.

تشمل الأسعار ضمانًا لمدة 3 سنوات بدون حد أقصى للكيلومترات، وضمانًا على البطارية لمدة 8 سنوات أو حتى 160.000 كيلومتر، بالإضافة إلى 3 سنوات من الصيانة المجانية أو 100.000 كيلومتر.

كما توفر الشركة شاحنًا جداريًا مجانيًا لتسهيل عملية الشحن المنزلي.

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