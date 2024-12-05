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السيارة الأغرب بالعالم| مزودة بـ6 عجلات وتسير على اثنتين فقط - صور وفيديو

02:42 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مركبة GM P.U.M.A الكهربائية
  • عرض 8 صورة
    مركبة سيجواي X2 ذات الإطارين
  • عرض 8 صورة
    مركبة سيجواي X2 ذات الإطارين
  • عرض 8 صورة
    مركبة GM P.U.M.A الكهربائية
  • عرض 8 صورة
    مركبة سيجواي X2 ذات الإطارين
  • عرض 8 صورة
    مركبة GM P.U.M.A الكهربائية
  • عرض 8 صورة
    مركبة سيجواي X2 ذات الإطارين
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القاهرة - (مصراوي):

في عام 2009 تعاونت شركة جنرال موتورز GM الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات مع شركة سيجواي الصينية لإنتاج مركبة كهربائية صغيرة للسير في المدن المزدحمة.

وبعد أعوام من البحث والتطوير بمشروع التنقل الحضري الشخصي، خرجت السيارة P.U.M.A متناهية الصغر وهي سيارة تتسع لراكبين وتسير على إطارين فقط رغم تزويدها بـ6 إطارات.

وتعد مركبة P.U.M.A الصغيرة النسخة الأكثر تطورًا وحداثة من جهاز التنقل سيجواي PT الذي أحدث ثورة عالمية خلال العقد الأول من الألفية الثالثة ويتواجد حتى الآن كمركبة ترفيهية.

تم اختبار P.U.M.A لأول مرة في عام 2009 بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، ولفتت في ذلك الوقت انتباه الكثير من المستهلكين وصناع السيارات المنافسين، حيث كانت ثورية بحجمها الصغير والقدرة على الاتزان على إطارين فقط وهدوء محركها.

لمزيد من التفاصيل ومشاهدة الفيديو (اضغط هنا)

مركبات كهربائية مركبة GM P.U.M.A سيارات اختبارية سيجواي X2 جنرال موتورز
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