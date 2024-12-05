في الشتاء.. ما علاقة الـ"جواكت" الثقيلة بحوادث السيارات القاتلة؟

ميونخ - (د ب أ):

حذر نادي السيارات ADAC في ألمانيا من أن السُترة السميكة "الجاكت" قد تهدد سلامة القيادة؛ نظرا لأنها تحول دون التصاق حزام الأمان بالجسم، وبالتالي لا يتمكن الحزام من توفير حماية فعالة في حالة وقوع حادث.

ولتجنب حدوث ذلك، ينبغي خلع السترة بالكامل أو فتحها قبل الانطلاق بالسيارة، فبذلك يستقر حزام الأمان على الجسم جيدا، ويتمكن حينئذ من توفير الحماية المنوطة به في حالة وقوع حادث.

كما ينبغي عدم ارتداء قفازات سميكة عند قيادة السيارة؛ نظرا لأنها تمنع الإمساك بالمقود بثبات. وبالمثل ينبغي عدم ارتداء أحذية البوت الضخمة وذات النعل السميك؛ نظرا لأنها تُعيق الضغط الكامل على الدواسات.

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