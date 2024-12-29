قبل نهاية 2024| هذه أرخص سيارة تقدمها هافال بمصر

كتب - محمد جمال:

تعد هافال جوليون 2025 الكروس أوفر الجديدة أرخص سيارة متاحة لدى العلامة الصينية بمصر، وتبدأ أسعارها من مليون 200 ألف جنيه مع نهاية العام 2024 الجاري.

تتوفر هاڤال جوليون 2025 في السوق المصري خلال الشهر الجاري بأربع فئات وتبدأ من مليون 200 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 280 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و360 ألف جنيه للفئة الثالثة، ومليون و430 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ويرصد التقرير التالي المواصفات التفصيلية لهافال جوليون الجديدة بمصر:

تعمل هافال جوليون بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم 220 نيوتن.متر مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches .

جهزت السيارة قياسيًا بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS وEBD لتوزيع قوة الفرامل على العجلات وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التماسك ومساعدة الفرامل Brake Assist وHDC للتوازن عند المنحدرات وفرامل يد إلكترونية بخاصية Auto Hold بجانب وسادتين هوائيتين للسائق الراكب الأمامي.

تتوفر السيارة بـ6 وسائد هوائية بدءاً من الفئة الثانية مع أنظمة HHC لدعم التوازن أثناء المرتفعات وSCM لإيقاف السيارة بعد التصادم وEBAS للتنبيه من مخاطر الاصدام بجانب كاميرا خلفية.

أما الفئة الثالثة فزادت بكاميرات 360 درجة واحتوت الفئة الأعلى على أنظمة تتضمن TJA لدعم القيادة أثناء الازدحام ودعم النقطة العمياء مع مساعد لمنع التصادم وقت تغيير الحارة المرورية والتحذير من مغادرتها والحفاظ عليها ونظام الكبح التلقائي أثناء الطوارئ.

تشمل تجهيزات هافال جوليون القياسية مفتاح ذكي ومصابيح هالوجين أمامية مع إضاءة نهارية LED وجنوط 17 بوصة ومثبت سرعة مع فتحات خلفية ونظم صوتي من 4 سماعات مع بلوتوث بالإضافة لشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

بينما تقدم الفئة الأعلى تجهيزاً بشاشة عدادات رقمية وأخرى وسطية بقياس 12.3 بوصة وشاحن لاسلكي بالإضافة لإضاءة محيطية وتسخين للمقاعد الأمامية و٤ مداخل USB ومثبت سرعة تفاعلي وإختيار لوضعيات القيادة.

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