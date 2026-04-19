إعلان

أستاذ هندسة الطاقة: إجراءات الترشيد حتمية والشفافية سلاح مواجهة الشائعات

كتب : حسن مرسي

08:41 م 19/04/2026 تعديل في 09:43 م

إغلاق المحال في التاسعة مساء لترشيد الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء هي "إجراءات ضرورية وحتمية"، مشيرًا إلى أنها تأتي استجابة مباشرة للتحديات العالمية في إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار.

وأوضح سلماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن إدارة الأزمة تتم عبر ثلاثة محاور رئيسية: أولها تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية تكلفة الاستيراد المرتفعة، خاصة وأن مصر تستورد نحو ثلث احتياجاتها من الغاز والبترول.

أما المحور الثاني فيتمثل في تطبيق إجراءات التقنين لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بينما المحور الثالث يعتمد على نقل جزء من الأعباء إلى المستهلكين من خلال تحريك أسعار الوقود والكهرباء.

وفي تحليله، فرق سلماوي بين "الترشيد" و"التقنين"، موضحًا أن الترشيد يعني الاستخدام الواعي للطاقة، بينما التقنين هو إجراءات إلزامية مرتبطة بظرف الأزمة مثل تقييد إضاءة الشوارع وتحديد مواعيد غلق المحلات.

وأشار إلى أن قرار العمل من المنزل في بعض القطاعات يهدف بالأساس إلى تقليل استهلاك الوقود المستخدم في وسائل النقل، وليس فقط لتوفير الكهرباء، مما يخفف الضغط على موارد الدولة البترولية.

وشدد سلماوي على أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة، مؤكدًا أن الشفافية في عرض التحديات العالمية وتأثيراتها المحلية هي السبيل الأمثل لتعزيز ثقة المواطنين في جهود الدولة لتجاوز الأزمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حافظ سلماوي الطاقة الكهرباء ترشيد استهلاك الطاقة التقنين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد قرار إيران بغلقه.. سي إن إن: لا ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد قرار إيران بغلقه.. سي إن إن: لا ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز
قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
زووم

قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
زوجة ضياء العوضي: لم يتم إبلاغي بوفاة زوجي من أي جهة رسمية
حوادث وقضايا

زوجة ضياء العوضي: لم يتم إبلاغي بوفاة زوجي من أي جهة رسمية
بكاء وحماس.. أبرز لحظات نجوم كأس العالم أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباريات
رياضة عربية وعالمية

بكاء وحماس.. أبرز لحظات نجوم كأس العالم أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباريات
"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟
نصائح طبية

"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)