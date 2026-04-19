ترامب: لدينا فرصة جيدة جداً لإتمام اتفاق مع إيران وأشعر بالتفاؤل

كتب : وكالات

08:41 م 19/04/2026

دونالد ترامب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن استئناف المفاوضات مع إيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأكد ترامب في تصريحات لقناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا مع النظام الإيراني.
وأضاف ترامب: "أشعر بالتفاؤل حيال التوصل إلى إتفاق مع إيران في المفاوضات".
وأكد الرئيس الأمريكي، أنه تم بالفعل وضع الخطوط العريضة للاتفاق مع طهران، مضيفا: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جداً لإتمامه".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد ترامب المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتواجهان هذا الأسبوع إلى باكستان، لإعادة إطلاق المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران.
وقال ترامب خلال تصريحات لصحيفة نيويورك بوست، ، إن ويتكوف سيصل إلى إسلام آباد مساء الاثنين، تمهيدًا لجولة ثانية من المحادثات مع طهران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران محادثات باكستان مفاوضات إيران وأمريكا إيران وأمريكا

