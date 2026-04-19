أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن استئناف المفاوضات مع إيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأكد ترامب في تصريحات لقناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا مع النظام الإيراني.

وأضاف ترامب: "أشعر بالتفاؤل حيال التوصل إلى إتفاق مع إيران في المفاوضات".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه تم بالفعل وضع الخطوط العريضة للاتفاق مع طهران، مضيفا: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جداً لإتمامه".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد ترامب المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتواجهان هذا الأسبوع إلى باكستان، لإعادة إطلاق المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران.

وقال ترامب خلال تصريحات لصحيفة نيويورك بوست، ، إن ويتكوف سيصل إلى إسلام آباد مساء الاثنين، تمهيدًا لجولة ثانية من المحادثات مع طهران.