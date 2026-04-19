وزير الصناعة يبحث مع جي بي أوتو خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع المهندس كريم قداس، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي أوتو، لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية المستقبلية في قطاع السيارات، بما يدعم زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز التوجه نحو التصدير للأسواق الخارجية.

قاعدة صناعية قوية واستثمارات ضخمة

واستعرض اللقاء الإمكانيات الصناعية للمجموعة، التي تعد واحدة من أبرز الكيانات في سوق السيارات المصري، حيث تتجاوز استثماراتها 10 مليارات جنيه، وتصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى نحو 110 آلاف سيارة.



كما نجحت الشركة في إنتاج ما يقرب من 550 ألف مركبة منذ تأسيسها، مع توفير نحو 3 آلاف فرصة عمل للمهندسين والعمال.



وتضم استثمارات المجموعة عددًا من المصانع داخل مصر، من بينها مصانع سيارات الركوب، والحافلات، ومكونات الإنتاج المحلي، إلى جانب مصنع السادات الجديد للسيارات الركوب والتجارية، والمقرر افتتاحه قريبًا.

رؤية مستقبلية للتصدير وتعميق المكون المحلي

وتناول الاجتماع خطط الشركة المستقبلية، والتي تستهدف زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع المحلي، إلى جانب التوسع في التصدير خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع القيمة المضافة داخل السوق المصري وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

توسيع القاعدة الإنتاجية لقطاع السيارات

من جانبه، أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على توسيع القاعدة الإنتاجية لقطاع السيارات، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يخدم السوق المحلي والأسواق المحيطة، مع تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الجادة في توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي.



وأشار إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل فرصة مهمة أمام الشركات، خاصة مع الحوافز المرتبطة بزيادة نسب المكونات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد، فضلًا عن دعم التحول نحو المركبات النظيفة وصديقة البيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لخفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.

اقرأ أيضًا..

"عمر كمال عنده 5 عربيات".. أسعار ومواصفات سيارات المطرب الشعبي

صراع السيدان الأقوى.. تويوتا كورولا وهيونداي CN7 يخطفان الأنظار بمصر

بعد إطلاق ATTO 8.. الكشف عن أحدث أسعار سيارات بي واي دي في مصر