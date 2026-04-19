متحدث الصحة يكشف تفاصيل استقبال مصر للدفعة 36 من مصابي غزة عبر رفح

كتب : داليا الظنيني

08:39 م 19/04/2026

وزير الصحة يستقبل مصابي غزة بمعبر رفح

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، استمرار الدولة المصرية في تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي بتقديم الدعم الطبي، مع متابعة دورية من وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

وأضاف المتحدث باسم الصحة أن آلية التعامل تعتمد على الفرز الأولي في المعبر، حيث يتم إخلاء الحالات إلى مستشفيات شمال سيناء، وتحويل الحالات عالية التعقيد إلى مستشفيات الهلال أو هيئة الرعاية الصحية بمدن القناة.

وأشار إلى أن دور وزارة الصحة لم يعد يقتصر على استقبال جرحى العمليات العسكرية، بل امتد ليشمل أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام والفشل الكلوي.

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار على أن انهيار المنظومة الصحية في غزة وخروج مستشفياتها عن الخدمة يمثل تداعيات خطيرة تتطلب تدخلا عاجلا.

فيديو قد يعجبك



وفاة والد الفنانة منة شلبي
وفاة والد الفنانة منة شلبي
بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد دينا رامز
بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد دينا رامز
زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
بعد قرار إيران بغلقه.. سي إن إن: لا ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز
بعد قرار إيران بغلقه.. سي إن إن: لا ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز

رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)