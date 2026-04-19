أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، استمرار الدولة المصرية في تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي بتقديم الدعم الطبي، مع متابعة دورية من وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

وأضاف المتحدث باسم الصحة أن آلية التعامل تعتمد على الفرز الأولي في المعبر، حيث يتم إخلاء الحالات إلى مستشفيات شمال سيناء، وتحويل الحالات عالية التعقيد إلى مستشفيات الهلال أو هيئة الرعاية الصحية بمدن القناة.

وأشار إلى أن دور وزارة الصحة لم يعد يقتصر على استقبال جرحى العمليات العسكرية، بل امتد ليشمل أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام والفشل الكلوي.

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار على أن انهيار المنظومة الصحية في غزة وخروج مستشفياتها عن الخدمة يمثل تداعيات خطيرة تتطلب تدخلا عاجلا.