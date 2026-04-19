إعلان

زاهي حواس يهاجم فيلم نتفليكس عن كليوباترا: مينفعش يتقال عليها "سوداء"

كتب : حسن مرسي

07:47 م 19/04/2026

الدكتور زاهي حواس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس أنه اعترض بشدة على فيلم نتفليكس عن كليوباترا لأنه صوّرها على أنها سوداء، مؤكدًا أن كليوباترا كانت مقدونية الأصل وليست سوداء.

وقال حواس خلال حواره في بودكاست "صد رد" عبر منصات مصراوي، إنه لم يعترض على الدراما الخيالية، لكنه رفض تحريف التاريخ، لذلك قام بعمل فيلم مضاد أكد فيه أن كليوباترا لم تكن سوداء، وأن فيلمه حظي بمشاهدة أكبر من فيلم نتفليكس.

وأضاف أن هناك أجندة واضحة تهدف إلى نسب الحضارة المصرية إلى الشعوب السوداء، وهو ما رفضه تمامًا، مشددًا على أن التاريخ يجب أن يُروى بأمانة وليس بأهداف سياسية أو عرقية.

وتطرق زاهي حواس إلى معركته الطويلة لاستعادة الآثار المصرية المسروقة، خاصة حجر رشيد ورأس نفرتيتي والقبة السماوية، مؤكدًا أنه طلب استعارتها مؤقتًا للمتحف المصري الكبير عام 2015، لكن بريطانيا وفرنسا وألمانيا رفضت.

وكشف أنه أعلن في الصحف العالمية أنه سيجعل حياة هذه المتاحف "بائسة" إذا لم تعُد الآثار، وبدأ بنشر الحقائق عن سرقة حجر رشيد والقبة السماوية ورأس نفرتيتي التي سرقت عام 1913.

وأكد حواس أنه مستمر في حملته لاستعادة كل الآثار المصرية الموجودة في المتاحف العالمية، معتبرًا ذلك واجبًا وطنيًا وتاريخيًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زاهي حواس كليوباترا نتفليكس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
أخبار مصر

زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
زوجة ضياء العوضي: لم يتم إبلاغي بوفاة زوجي من أي جهة رسمية
حوادث وقضايا

زوجة ضياء العوضي: لم يتم إبلاغي بوفاة زوجي من أي جهة رسمية
إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا
شئون عربية و دولية

إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا

"مبقاش بيغازلني وغرقته في دمه".. زوجة تقتل زوجها بـ22 طعنة في المنيا
حوادث وقضايا

"مبقاش بيغازلني وغرقته في دمه".. زوجة تقتل زوجها بـ22 طعنة في المنيا
"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟
نصائح طبية

"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)