قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، حجز جلسة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة بخلية داعش الطالبية، لجلسة 17 يونيو المقبل.

حجز محاكمة 5 متهمين في قضية داعش الطالبية

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 13 نوفمبر 2022، تخابر المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث القياديين بتنظيم داعش.

وتولى المتهم قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأنه أسس جماعة الجيش الحر.

