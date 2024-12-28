بي واي دي f3 موديل 2022 كسر زيرو بـ 480 ألف جنيه.. تفاصيل

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المواطنين بسوق السيارات المصري عن أسعار السيارات المستعملة، بعدما أصبح شراء سيارة جديدة أمر في غاية الصعوبة بعد الارتفاعات الأخيرة.

تباع بي واي دي f3 موديل 2022 كسر الزيرو بمتوسط سعري 480 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

مواصفات بي واي دي f3 التفصيلية بالسوق المصري:

تقدم بي واي دي F3 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4800 دورة في الدقيقة.

يتصل محرك السيارة موديل 2024 الجديدة بناقل حركة يدوي بالفئة الأولى وأوتوماتيك CVT من 6 سرعات بالفئة الأعلى تجهيزًا، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/ساعة.

يبلغ طول بي واي دي F3 الإجمالي 4.533 مم، وعرضها الكلي 1.705 مم، وارتفاعها 1.490 مم، وقاعدة عجلاتها 2600 مم، وخلوصها الأرضي 170 مم.

تأتي بي واي دي F3 بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية مقاس 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية بإشارات.

تضم وسائل أمان سيارة بي واي دي F3 العائلية، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD.

مقصورة بي واي دي F3 مزودة بمكيف هواء، وزجاج خلفي مظلل، ومقاعد جلد، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام ترفيهي يدعم الراديو وUSB وAUX.

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