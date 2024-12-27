أبرز 5 سيارات كهربائية جديدة دخلت للسوق المصري حديثًا

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من عملاء السوق المصري عن السيارات الكهربائية التي دخلت لسوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة، فضلا عن أن تكون أسعارها مناسبة بعد الارتفاعات الجنونية الأخيرة.

ويتوفر بالسوق المصري نوعيات مختلفة من السيارات الكهربائية، والتي يأتي أبرزها طرازات إكسبينج وإم جي وتبدأ أسعارها من مليون 350 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي عددا من السيارات الكهر بائية المتاحة بالسوق المصري خلال شهر ديسمبر الجاري:

إكس بينج P7

تأتي إكس بينج P7 الكهربائية الجديدة بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 2,300,000 للفئة الأولى، و 2,450,000 للفئة الثانية، و2,800,000 للفئة الثالثة الأعلى تجهيزا.

تعمل P7 القياسية بمحرك خلفي قوته 276 حصان وعزمه 440 نيوتن.متر للتسارع من الصفر لـ100 كم/س خلال 6.7 ثوان، وتدعمها بطارية سعتها الصافية 82.7 كيلوواط/الساعة لقطع حتى 576 كم في الشحنة الواحدة.

إكس بينج G9

تأتي إكس بينج G9 بخمس فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 2 مليون و950 ألف جنيه، و الثالثة بسعر 3 ملايين جنيه، والرابعة بسعر 3 ملايين و100 ألف جنيه، والخامسة بسعر 3 ملايين و500 ألف جنيه.

تأتي إكس بينج G9 بعددا من الخيارات الأولى نسخة الدفع الخلفي وقوتها 276 حصان مع عزم 430 نيوتن.متر، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س 6.4 ثواني، وتستطيع قطع مسافة حتى 460 كم في الشحنة الواحدة.

بينما الفئة الأعلى من نسخة الدفع الخلفي تأتي ببطارية NMC سعتها 98 كيلوواط/الساعة توفر مدى سير رسمي حتى 570 كم في الشحنة الواحدة.

أما الفئة الأعلى تجهيزاً فتحمل محرك أمامي إضافي بقوة 550 حصان مع عزم 717 نيوتن.متر، ويصل مدى سير هذه النسخة حتى 520 كم في الشحنة الواحدة.

فولفو EX30

تأتي EX30 بفئتين رئيسيتين من حيث المحركات، الفئة الأولى بمحرك واحد بقوة 268 حصانًا ونظام دفع خلفي، والثانية بمحركين بقوة إجمالية 422 حصانًا ونظام دفع رباعي.

تتميز السيارة ببطارية سعة 64 كيلوواط ساعة، حيث توفر مدى قيادة يصل إلى 442 كيلومترًا لفئة الدفع الخلفي، و426 كيلومترًا لفئة الدفع الرباعي.

تبدأ أسعار فولفو EX30 الجديدة من 1.890.000 جنيه مصري، وتصل إلى 2.299.000 جنيه مصري للفئة الأعلى تجهيزًا.

شيري EQ7

تتوفر شيري EQ7 الكهربائية في مصر بنسخة واحدة على محرك بطاقة 155 كيلووات و285 نيوتن متر، وبطارية 67.12 كيلو وات في الساعة بمدى يصل إلى 512 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

شيري EQ7 تدعم الشحن فائق السرعة، ويمكن شحنها من 30% إلى 80% في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة.

تقدم سيارة شيري بفئة واحدة بسعر رسمي مليون و790 ألف جنيه.

MG4

يبلغ سعر النسخة الأولى "Standard" من MG4 مليون و350.000 جنيه، بينما يصل سعر الفئة "Luxury" الأعلى مليون و650.000 جنيه.

تقدم إم جي 4 في مصر بنسختين كلاهما دفع خلفي، الأولى "Standard" وتعتمد على بطارية سعة 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

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