ملخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

05:40 م 19/04/2026 تعديل في 07:52 م
تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق الفوز على حساب أرسنال، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدوري الإنجليزي.

ورفع فريق مان سيتي رصيده من النقاط بهذا الفوز، إلى 67 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد فريق أرسنال عند النقطة رقم 70 في صدارة جدول الترتيب.

ويدخل فريق مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – عبد القادر خوسانوف – مارك جويهي – نيكو أوريلي

خط الوسط: برناردو سيلفا – رودري

خط الوسط الهجومي: أنطوان سيمينيو – ريان شرقي – جيريمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

أبرز أحداث مباراة مان سيتي وأرسنال:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: رأسية من ديكلان رايس لاعب أرسنال تمر بجوار مرمى مان سيتي

الدقيقة 10: سيطرة على الكرة من لاعبي أرسنال ولكن دون خطورة على مرمى مان سيتي

الدقيقة 16: ريان شرقي يسجل الهدف الأول لمان سيتي في مرمى أرسنال

الدقيقة 18: هافيرتز يسجل هدف التعادل لأرسنال في مرمى السيتي

الدقيقة 27: تسديدة قوية من هالاند تمر بجوار مرمى فريق أرسنال

الدقيقة 33: محاولات من مان سيتي لتسجيل الهدف الثاني ولكن يتصدى دفاع فريق أرسنال

الدقيقة 34: تسديدة قوية من هالاند تمر بجوار مرمى أرسنال

الدقيقة 42: تسديدة قوية من سيمينو لاعب السيتي تصطدم بمدافع فريق أرسنال

الدقيقة 44: تسديدة من برناردو سيلفا يتصدى لها حارس مرمى تشيلسي

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48: فرصة الثاني للسيتي تضيع بعد إنفراد من هالاند ويسدد ولكن كرته ترتطم بالقائم

الدقيقة 50: تسديدة قوية من خوساوف لاعب السيتي تصطدم بدفاعات أرسنال.

الدقيقة 65: إيرلنج هالاند يسجل الثاني لمان سيتي في مرمى أرسنال

الديقة 69: تسديدة من رودري لاعب مان سيتي تصطدم بدفاعات أرسنال

الدقيقة 73: رأسية من لاعب أرسنال تصطدم بالقائم الأيسر لفريق مان سيتي

الدقيقة 81: عرضية من دوكو لاعب مان سيتي، يبعدها دفاع فريق ليفربول

الدقيقة 87: توقف المباراة لعلاج رودري لاعب مان سيتي

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+90: عرضية من لاعب أرسنال من الجانب الأيمن، يبعدها دفاع فريق أرسنال

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
وفاة والد الفنانة منة شلبي
زووم

وفاة والد الفنانة منة شلبي
"مبقاش بيغازلني وغرقته في دمه".. زوجة تقتل زوجها بـ22 طعنة في المنيا
حوادث وقضايا

"مبقاش بيغازلني وغرقته في دمه".. زوجة تقتل زوجها بـ22 طعنة في المنيا
بكاء وحماس.. أبرز لحظات نجوم كأس العالم أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباريات
رياضة عربية وعالمية

بكاء وحماس.. أبرز لحظات نجوم كأس العالم أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباريات
"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟
نصائح طبية

"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟

ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)