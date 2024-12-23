من شبح الإفلاس إلى ثالث أكبر شركة سيارات بالعالم.. ماذا تقدم هوندا لنيسان؟

طوكيو - (د ب أ ، أ ب):

أعلنت شركتا صناعة السيارات اليابانيتان نيسان موتور كورب وهوندا موتور عن خطط لتوحيد جهودهما، لتشكيل ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات.

وقالت الشركتان إنهما وقعتا مذكرة تفاهم، الاثنين، بهذا الشأن وإن ميتسوبيشي موتورز العضو الأصغر في تحالف نيسان وافقت أيضًا على الانضمام إلى المحادثات لدمج أعمالها.

يأتي ذلك في إطار المحاولات المضنية التي تبذلها إدارة نيسان موتورز للهروب من شبح الإفلاس، إذ أفادت تقارير أن أوضاع الشركة المالية تنبئ بأنها على بعد 12 شهرًا من التقدم بالتحوط من الإفلاس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان ماكوتو أوشيدا في بيان:" نتوقع أنه إذا نجح هذا التكامل ، فسنكون عندها قادرين على تقديم قيمة أكبر لقاعدة عملاء أوسع".

يشار إلى أن شركات صناعة السيارات في اليابان تخلفت عن منافسيها الكبار في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وهي تسعى الآن لخفض التكاليف وتعويض الوقت الضائع.

وتداولت أخبار عن اندماج محتمل في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث أفادت تقارير غير مؤكدة بأن المحادثات بشأن التعاون الوثيق كانت مدفوعة جزئيا بتطلعات شركة الإلكترونيات التايوانية فوكسكون تكنولوجي جروب المشهورة بإنتاج هواتف آيفون الذكية لصالح شركة آبل ، للارتباط مع نيسان، التي لديها بالفعل تحالف مع رينو الفرنسية وميتسوبيشي.

ويمكن أن يتمخض هذا الاندماج عن بروز عملاق بقيمة تزيد على 50 مليار دولار بناء على القيمة السوقية لشركات صناعة السيارات الثلاث.

وستكتسب هوندا وتحالف نيسان مع رينو الفرنسية وشركة ميتسوبيشي موتورز الأصغر، قوة للتنافس مع شركة تويوتا موتور كورب وكذلك مع شركة فولكس فاجن الألمانية.

ولدى تويوتا شراكات تكنولوجية مع شركة مازدا موتور اليابانية وشركة سوبارو كورب.

يشار إلى أنه حتى بعد عملية الاندماج هذه ، ستظل تويوتا ، التي طرحت 11.5 مليون سيارة في عام 2023، صانع السيارات الياباني الرائد.

وإذا انضمت معا، ستنتج الشركات الثلاث الأصغر نحو ثمانية ملايين سيارة.

وفي عام 2023، أنتجت هوندا 4 ملايين سيارة ونيسان 3 ملايين و400 ألف سيارة.

وأنتجت ميتسوبيشي موتورز ما يزيد قليلا على المليون سيارة.

وأعلنت نيسان وهوندا وميتسوبيشي في أغسطس الماضي، أنهم سيتقاسمون مكونات السيارات الكهربائية مثل البطاريات وبرامج بحثية مشتركة للقيادة الذاتية للتكيف بشكل أفضل مع التغييرات الدراماتيكية التي تتمحور حول كهربة السيارات ، بعد إبرام اتفاق مبدئي بين نيسان وهوندا في مارس الماضي.

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