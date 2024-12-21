أرخص سيارة أوروبية جديدة بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تصنف فيات تيبو السيدان العائلية خلال شهر ديسمبر الجاري كأرخص سيارة أوروبية بالسوق المصري، بعد إضافة فئة ناقل الحركة اليدوي وذلك بعد غياب تجاوز ثلاث سنوات.

تتوفر فيات تيبو الجديدة التي تعمل بناقل الحركة اليدوي بسعر رسمي 780 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لفيات تيبو فئة ناقل الحركة اليدوي بالسوق المصري:

المحرك

تقدم تيبو بمحرك سعة 1400 سي سي، مرتبط بناقل حركة يدوي ، بقوة 94 حصان.

المساحات والأبعاد

فيات تيبو تأتي بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

السلامة والأمان

تقدم تيبو بـ 6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

الكماليات والتجهيزات

فيات تيبو زودت بمجموعة من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.

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