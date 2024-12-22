20 صورة لأبرز سيارات جمرك بورسعيد المعروضة للبيع بالمزاد.. التفاصيل

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القاهرة - (مصراوي):

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، يوم 26 ديسمبر الجاري، جلسة مزاد علني لبيع عدد 42 "لوطا" سيارة من مهمل ومصادر ومتروك جمارك السيارة بميناء بورسعيد البحري.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي ماركات وطرازات متنوعة موديلات من 1982 حتى 2022 وهي (22 سيارة نيسان - 8 سيارات كيا - 3 سيارات مرسيدس).

كما يتاح للبيع بالمزاد (2 سيارة شيفرولية - 2 سيارة دايو - 1 سيارة بي إم دبليو - 1 سيارة ميني كوبر - 1 سيارة سانج يونج - 1 سيارة فولكس فاجن).

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

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