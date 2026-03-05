تحذير أمني: نظام الدخول بدون مفتاح قد يفتح الطريق لسرقة سيارتك

برلين - (د ب أ):



حذر نادي السيارات ADAC الألماني من أن نظام الدخول والتشغيل بدون مفتاح (Keyless) قد يمثل ثغرة أمنية تسمح للصوص بسرقة السيارة.

وأوضح الخبراء الألمان أن أنظمة Keyless تعتمد على التعرف التلقائي على مفتاح السيارة بمجرد اقترابه من السيارة، ما يتيح فتح الأبواب وتشغيل المحرك دون الحاجة إلى إخراج المفتاح من الجيب أو إدخاله في فتحة تقليدية.

تمديد الإشارة

وتعتمد هذه الآلية تعتمد على إشارات لاسلكية قصيرة المدى بين السيارة والمفتاح، وهو ما يمكن استغلاله تقنيا عبر ما يُعرف بهجمات "تمديد الإشارة".

وأضاف الخبراء أن بعض اللصوص يستخدمون أجهزة إلكترونية قادرة على التقاط الإشارة الصادرة من المفتاح – حتى لو كان داخل المنزل – وتمديدها إلى السيارة المتوقفة في الخارج، ما يسمح بفتحها وتشغيلها دون كسر أو آثار اقتحام واضحة.

إجراءات احترازية

وينصح خبراء النادي مالكي السيارات المزودة بأنظمة Keyless باتخاذ إجراءات احترازية مثل تعطيل النظام إذا أمكن ذلك عبر إعدادات السيارة أو حفظ المفتاح داخل حافظات أو علب معدنية عازلة للإشارة، بالإضافة إلى ركن السيارة في أماكن مغلقة قدر الإمكان.

وفي المقابل، بدأت بعض الشركات في اعتماد تقنيات أكثر تطورا مثل أنظمة تحديد المسافة الفعلية بين المفتاح والسيارة (على غرار تقنيات النطاق العريض للغاية، والتي تحدّ من إمكانية خداع النظام عبر تضخيم الإشارة.