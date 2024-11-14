إنفينيتي تطلق أيقونتها QX80 الجديدة كليا في الشرق الأوسط

دبي - (د ب أ):

أطلقت شركة إنفينيتي أيقونتها QX80 الجديدة كليا، التي تجمع بين أحدث التقنيات المبتكرة والفن الياباني ومهارة التصنيع.

تصميم جريء

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها QX80 الجديدة تُرسي معاييرا جديدة في فئة سيارات SUV الفاخرة كبيرة الحجم بتصميمها الخارجي الجريء، الذي يبرز من خلال الخطوط الديناميكية الهوائية واللمسات التزيينية من الكروم الداكن والسقف ثنائي اللون، ما يؤكد على فلسفة التصميم المتطورة لدى إنفينيتي "فن الحركة".

وتم تصميم هيكل السيارة QX80 ونظام التعليق لتوفير أعلى مستويات المتانة مع الأناقة، التي لا مثيل لها. وتعمل العجلات الجديدة قياس 22 بوصة ونظام التعليق الهوائي المتطور، الذي يتم التحكم فيه إلكترونيا على التكيف مع ظروف الطريق لتحقيق أعلى مستويات الراحة والتحكم.

مقصورة داخلية فخمة

وتتمتع المقصورة الداخلية للسيارة بالراحة والفخامة بفضل تقنياتها وتصميمها الأنيق. وتأتي المقاعد مكسوة بالجلد المعزز بالأنيلين مع لمسات معدنية ومن خشب الدردار مفتوح المسام.

ويوفر نظام INFINITI InTouch مع جوجل Assistant المدمج إمكانية الوصول بسهولة إلى وظائف الملاحة والترفيه أثناء التنقل. كما يدعم نظام المساعدة ProPILOT Assist 1.0 السائق أثناء الرحلات الطويلة.

وتتميز المقصورة أيضا بنظام التحكم في المناخ بالتعرف على السمات الحيوية البيومترية، ما يوفر إمكانية تخصيص الإعدادات ويعزز الراحة لجميع الركاب.

تقنيات كاميرا متقدمة

وتم تجهيز السيارة أيضا بتقنيات كاميرا متقدمة؛ حيث توفر كاميرا الرؤية الأمامية ونظام “Invisible Hood View” عرضا موسعا لجوانب السيارة عبر شاشتين قياس 14,3 بوصة، ما يعزز سهولة القيادة في الأماكن الحضرية الضيقة ورؤية العوائق المحيطة بالسيارة.

ومن التحسينات الأخرى في سيارة QX80 الجديدة نظام AroundView® Monitor المطور ثلاثي الأبعاد الجديد، ومرآة متطورة وذكية للرؤية الخلفية تساعد السائق على رؤية محيط السيارة بوضوح عند ركن السيارة أو المناورة.

كما تم تجهيز السيارة QX80 الجديدة كليا بأحدث تقنيات الإضاءة، والتي تتضمن نظام Light Path من إنفينيتي، الذي يوفر تجربة إضاءة فريدة من نوعها. كما تم تجهيز السيارة بقفل تفاضلي خلفي لتعزيز قدرتها على الطرق الوعرة، ما يوفر أداءً متفوقا عبر التضاريس المتعددة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة QX80 الجديدة على سواعد محرك تربو مزدوج سداسي الأسطوانات V6 سعة 5ر3 لتر وبقوة 450 حصانا، والذي تتضافر جهوده مع نظام الدفع الرباعي.

وتطرح إنفينيتي طرازين من السيارةQX80 ، ألا وهما: SENSORY وAUTOGRAPH؛ حيث يرتقي كل منهما بمستويات الفخامة والتكنولوجيا بطريقته الخاصة.