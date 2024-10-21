بـ190 مليون جنيه.. ماذا تقدم سيارة فيراري الجديدة لتباع بهذا السعر

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

مارانيلو - (د ب أ):

طرحت شركة فيراري الإيطالية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات السوبر رياضية الفارهة، أيقونتها F80 الجديدة التي تعد أقوى موديلات الشركة على مدار تاريخها الممتد لأكثر من 85 عامًا.

تقدم فيراري F80 بقوة تبلغ 1200 حصان يولدها نظام دفع هجين يتألف من محرك احتراق داخلي V6 ومحركين كهربائيين، مع بطارية 800 فولت سعة 2.3 كيلووات ساعة.

وأوضحت الشركة الإيطالية أنه بفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة F80 الخارقة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 15ر2 ثانية فقط، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 350 كلم/س.

وتأتي السيارة F80 الجديدة من فئة الهايبر كار بطول 4.84 متر وعرض 2.06 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر، بينما يصل الوزن الفارغ إلى 1525 كجم.

ملامح شرسة

وتتميز السيارة F80 الجديدة بخطوط تصميمية هجومية وملامح شرسة على المقدمة، مع فتحات تهوية على حيز المحرك، بالإضافة إلى السقف المصنوع من ألياف الكربون والجناح الخلفي والمصابيح الخلفية النحيفة، فضلا عن عناصر أيروديناميكية بمفهوم مستوحى من عالم سباقات الفورمولا 1.

وتم تجهيز السيارة بمقاعد رياضية "1+1"، ومقصورة مستوحاة من موديلات السباقات. وتعتمد السيارة على هيكل مصنوع من ألياف الكربون ومواد تركيبية. ومن التجهيزات الفائقة، التي توفرها السيارة، الإطارات المصممة خصيصا لها من ميشلان والمكابح الفائقة.

ويقتصر إنتاج السيارة F80 الخارقة على 799 نسخة فقط نظير سعر يبلغ 3.6 مليون يورو (190 مليون جنيه مصري) تقريبًا للنسخة.

اقرأ أيضًا:

بـ10400 جنيه| الاشتراك بمزاد حكومي خلال أيام لشراء سيارة مستعملة

شعبة السيارات والمصنعين تعلقان على أنباء "خفض أعداد السيارات المستوردة"

وكيل جيلي يستعد لإطلاق سيارتين مصنعتين في مصر: SUV وسيدان