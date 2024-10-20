وكيل جيلي يستعد لإطلاق سيارتين مصنعتين في مصر: SUV وسيدان

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمود أمين:

تستعد شركة أوتو موبيلتي، الوكيل المعتمد لعلامة جيلي التجارية في مصر، لبدء عمليات تصنيع سيارتين للعلامة الصينية في مصر، وذلك قبل نهاية عام 2024 الجاري.

من المقرر أن يكون أحد الطرازين المجمعين محليًا السيارة جيلي إمجراند الشهيرة والتي ستعود في نسختها الأحدث، بالإضافة إلى سيارة SUV رياضية ستدخل مصر لأول مرة.

وقال مصدر مسؤول في أوتوموبيليتي لـ"مصراوي" إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز وجودها في السوق المصرية، وتلبية احتياجات المستهلكين المحليين من خلال تقديم سيارات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

وأضاف المصدر أن الشركة تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات في القطاع المحلي، ما يعكس ثقة جيلي العالمية في أوتوموبيلتي والسوق المصري وإمكاناته.

وتصف أوتوموبيلي هذه الخطوة بأنها جزء من الجهود الرامية لدعم الصناعة المحلية والتي يتوقع أن تسهم بتعميق الصناعة محليًا في توفير فرص عمل إضافية وتعزيز الاقتصاد القومي.

كما ستتيح تلك السيارات للمستهلكين الحصول على سيارات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، ما يسهم في زيادة جاذبية علامة جيلي في السوق المصرية.

تضع أوتو موبيلتي أملا كبيرا في هذه السيارات وتراهن عليها لتعزيز مكانتها في السوق وتقديم خيارات جديدة للمستهلكين، ما يعكس مستقبلًا واعدًا للعلامة التجارية في مصر.

وكانت جيلي إمجراند الجديدة كليًا ظهرت بنسختها المستوردة منذ عدة أشهر داخل إحدى صالات عرض أوتوموبيليتي بالقاهرة، قبل أن يعلن الوكيل عن انضمامها لقائمة السيارات المصنعة محليًا.

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