أعلنت "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" (EATC)، الوكيل الرسمي لعلامة Audi في مصر، عن طرح الجيل الثالث الجديد كليًا من طراز Q3 بالسوق المحلية موديل 2026، وذلك بنسختين تشمل النسخة الـSUV التقليدية، إلى جانب النسخة الرياضية Sportback ذات التصميم الكوبيه الانسيابي.

ويأتي الطراز الجديد استكمالًا لمسيرة نجاح Q3 منذ تقديم الجيل الأول في 2011، مرورًا بالجيل الثاني في 2018، وصولًا إلى الجيل الثالث الحالي الذي حصل على تطويرات شاملة في التصميم والتكنولوجيا، ليقدم تجربة أكثر تطورًا من حيث الأداء والراحة والتقنيات.



أسعار ومواصفات الجيل الثالث والجديد كليًا من أودي Q3 في مصر:



محرك وأداء أودي Q3

تعتمد Audi Q3 الجديدة، وكذلك نسخة Audi Q3 Sportback، على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر TFSI مزود بشاحن توربيني، يولد قوة 150 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات S Tronic، ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية، لتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 8.9 ثوانٍ، بما يوفر توازنًا جيدًا بين الأداء واستهلاك الوقود.

تجهيزات أودي Q3

تقدم أودي Q3 بمقصورة داخلية جديدة كليًا تعتمد على فلسفة التصميم البسيط المدعوم بالتكنولوجيا، حيث تضم شاشة بانورامية منحنية تشمل شاشة عدادات رقمية قياس 11.9 بوصة، إلى جانب شاشة ترفيهية 12.8 بوصة.

وتوفر المقصورة مستويات مرتفعة من الراحة، مع خامات عالية الجودة وتجهيزات متطورة، تشمل تكييف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، ومقاعد كهربائية مع تدفئة ودعامة للفقرات القطنية، وسقف بانورامي، ونظام صوتي متطور من SONOS، إلى جانب إضاءة داخلية تفاعلية وشاحن لاسلكي للهواتف، بما يعزز من تجربة الاستخدام اليومية.

أنظمة الأمان في أودي Q3

زودت Audi Q3 بحزمة متكاملة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، حيث تشمل مثبت سرعة تكيفي، ونظام التوجيه المتقدم، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، إلى جانب نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

كما تضم السيارة شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ونظام التحذير من مغادرة المسار، ونظام Audi Drive Select للتحكم في أنماط القيادة، بالإضافة إلى كاميرات رؤية محيطية، وأنظمة التحذير من التصادم الجانبي والخلفي، ونظام ركن ذاتي متطور يعتمد على خاصية التعلم لتسهيل عملية الاصطفاف.

أسعار أودي Q3

تتوفر أودي Q3 موديل 2026 في السوق المصري بفئتين، حيث جاءت الفئة Premium بسعر 2,799,000 جنيه، بينما بلغ سعر الفئة S-Line نحو 2,999,000 جنيه.

أما نسخة Audi Q3 Sportback، فتبدأ أسعارها من 2,999,000 جنيه للفئة Premium، وتصل إلى 3,249,000 جنيه للفئة S-Line الأعلى تجهيزًا.