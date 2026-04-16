بعد ظهور A6 وQ3 لأول مرة.. تعرف على أحدث أسعار سيارات أودي بمصر

كتب : محمد جمال

12:13 م 16/04/2026 تعديل في 12:13 م
أعلنت "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" (EATC)، الوكيل الرسمي لعلامة أودي في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها بالسوق المحلي، وذلك بعد الإطلاق الرسمي للجيل الثالث من Audi Q3 والجيل السادس من Audi A6 في السوق المصري لأول مرة.


أسعار سيارات أودي الجديدة بمصر:


أودي A3 Sportback


جاءت Audi A3 Sportback بفئة S-line موديل 2026، بسعر 2,525,000 جنيه.

أودي A3 Sedan


وقدمت Audi A3 Sedan بفئة S-line موديل 2026، بسعر 2,599,000 جنيه.

أودي A5


تتوفر Audi A5 بفئتين، حيث جاءت الفئة Advanced بسعر 3,449,000 جنيه، بينما بلغ سعر الفئة S-line نحو 3,949,000 جنيه.

أودي A6


طرحت Audi A6 بفئة Advanced بسعر 4,749,000 جنيه، فيما جاءت الفئة S-line Plus بسعر 5,249,000 جنيه.

أودي Q2


جاءت Audi Q2 بفئة S-line موديل 2026 بسعر 2,399,000 جنيه.

أودي Q3 SUV


تتوفر Audi Q3 بفئتين، حيث بلغ سعر الفئة Premium نحو 2,799,000 جنيه، بينما وصلت الفئة S-line إلى 2,999,000 جنيه.

أودي Q3 Sportback


وقدمت Audi Q3 Sportback بفئة Premium بسعر 2,999,000 جنيه، فيما جاءت الفئة S-line بسعر 3,249,000 جنيه.

أودي Q7


تتوفر Audi Q7 بفئتين S-line وS-line Plus، حيث سجلت الأولى سعر 5,750,000 جنيه، بينما بلغت الثانية 6,199,000 جنيه.

أودي Q8


جاءت Audi Q8 بفئة S-line Plus موديل 2026 بقوة 340 حصانًا، بسعر 7,900,000 جنيه.

وتشمل جميع الطرازات ضمانًا لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

Audi Q3 المصرية التجارية EATC

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
انتبه جيدا.. خطأ شائع عند استخدام الموبايل قد يضعف الذاكرة
نصائح طبية

انتبه جيدا.. خطأ شائع عند استخدام الموبايل قد يضعف الذاكرة
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعًا
أخبار مصر

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعًا
عزل الجنوب عن لبنان.. إسرائيل تدمر آخر جسر فوق نهر الليطاني
شئون عربية و دولية

عزل الجنوب عن لبنان.. إسرائيل تدمر آخر جسر فوق نهر الليطاني
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
حوادث وقضايا

لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"

