بـ350 ألف جنيه.. سيارة "كسر زيرو" موديل 2022 بالسوق المصري

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كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المواطنين المقبلين على الشراء بسوق السيارات المصري عن سيارة كسر زيرو متاحة للبيع عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت، بسعر مناسب بعد الارتفاعات الأخيرة بأسعار السيارات.

ويمكن للمقبلين على الشراء اقتناء سوزوكي ألتو كسر الزيرو الهاتشباك موديل 2022 بمتوسط سعري 350 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات وعداد الكيلو متر في سعر السيارة النهائي سواء بالزيادة أو النقصان.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات سوزوكي ألتو بالسوق المصري:

تعتمد سوزوكي ألتو على محرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا بنظام حقن إلكتروني وجر أمامي ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

تمتلك ألتو خماسية الأبواب والمقاعد هيكلًا بطول 3.4 مترًا وعرض 1.49 مترًا وارتفاع 1.47 مترًا، كما أنها تمتاز بمساحة تخزين خلفية "شنطة" تصل إلى 180 لترًا مكعبًا.

تقف سيارة سوزوكي الجديدة على إطارات معدنية قياس 13 بوصة، وقاعدة عجلاتها قياس 2.36 مترًا وخلوصها الأرضي 160 ملم.

تتميز ألتو الجديدة بعدد من تجهيزات الأمان في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وإنذار لربط حزام الأمان، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وقفل أمان خلفي.

كما يتوفر بالسيارة عدد من وسائل الراحة والرفاهية يذكر منها التكيف اليدوي وراديو ومشغل أقراص مدمجة متصلة بسماعات أمامية، ومساند رأس أمامية وخلفية، وكمبيوتر رحلات وأماكن تخزين بالأبواب الأمامية.

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