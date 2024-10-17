سيارات تابعة للمخابرات العامة للبيع بالمزاد العلني - صور

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، المشرف على مزادات مهمل ومصادرات الجمارك والمصالح والهيئات الحكومية، عن تفاصيل جلسة مزاد لبيع عدد من "لوطات" السيارات التابعة لجهاز المخابرات العامة.

تقام جلسة البيع بحسب المعلن من الخدمات الحكومية يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر المقبل، في تمام العاشرة صباحًا، وذلك بمقر نادي مدينة نصر الرياضي، الصالة المغطاة، بمدينة نصر.

يضم المزاد وفقًا للمعلن من اللجنة المركزية للمبيعات التابعة للخدمات الحكومية 117 سيارة تحمل علامات تجارية لـ(تويوتا - بي إم دبليو - بيجو - رينو - نيسان - فولكس فاجن - ميتسوبيشي - مرسيدس - سيات - شيفرولية - هيونداي).

تبدأ المعاينة من يوم السبت الموافق 19 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، وذلك بمقر المخابرات العامة بكوبري القبة بجوار مدرسة النقراشى الثانوية، خلال ساعات العمل الرسمية بم في ذلك العطلات الرسمية والأسبوعية.

تشترط الهيئة المشرفة على الراغبين في المعاينة والاشتراك بالمزايدة وحضور الجلسة شراء كراسة الشروط والمواصفات من المخابرات العامة، وإيداع قيمة التأمين خزينة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

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