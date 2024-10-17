بعد إعلان وكيل أوبل عن غياب موكا.. كم يبلغ سعرها في سوق المستعمل؟

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

كشفت مجموعة المنصور للسيارات الوكيل المحلي الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، عن طرح موديلات 2025 لطرازاتها الجديدة بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري.

فيما شهدت القائمة السعرية المعلنة من قبل الوكيل المحلي غياب أوبل موكا عن القائمة الرسمية، والتي كان آخر تسعير رسمي معلن لها مليون و550 ألف جنيه.

وبعد اختفاء موكا عن القائمة الرسمية، يبحث العديد من المقبلين على الشراء عن أسعار السيارة عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت.

تقدم أوبل موكا موديل 2022 "كسر زيرو" عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري مليون و200 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

سيارة أوبل يبلغ طولها 4.151 مم، وعرض 1.791مم، ترتفع السيارة عن الأرض 1.534 مم، وقاعدة عجلات 2.557 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 350 لترا، وتقف على عجلات رياضية قياس 17 و18 بوصة.

تقدم سيارة أوبل في مصر بمحرك بنزين تربو سعة 1200 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 نقلات. يولد قوة 130 حصان وعزم أقصى 230 نيوتن. متر. تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.2 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 200كم/س، تستهلك في المتوسط 5.9 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تمتلك أوبل موكا عددًا كبيرًا من أنظمة الأمان الذكية والمتطورة تشمل، حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، خاصية الحفاظ على المسار، نظام التعرف على الإشارات المرورية، بالإضافة إلى أنظمة الأمان التقليدية التي تشمل 8 وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS توزيع إليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التوازن الإلكتروني ESP مع نظام التحكم في الجر TC

تمتلك مقصورة موكا شاشة تعمل باللمس قياس 10 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو Apple CarPlay و Android Auto ، شاشة معلومات أمام السائق قياس 12 بوصة، نظام التعرف على الصوت، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكيا، تكييف هواء أوتوماتيكي، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

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