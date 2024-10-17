زيرو ومستعمل.. شعبة السيارات: هذا الوقت الأنسب للشراء لهذه الأسباب

كتب - محمد جمال:

رأى علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء سيارة سواء جديدة أو مستعملة.

وقال السبع في تصريح لـ"مصراوي" إن السوق في الربع الأخير من العام يشهد حالة من الاستقرار والهدوء النسبي، وهذه الأوقات هي الأنسب لاتخاذ قرار الشراء.

وأضاف أنه لا يوجد متخصص أو تاجر أو موزع في مصر يعلم مصير أسعار السيارات بالسوق المحلي غدًا، الأمر الذي يجعل قرار الشراء اليوم هو الأفضل.

وأردف أن هناك العديد من السيارات الجديدة تباع بالأسعار الرسمية وهذا أمر لم يشهده السوق خلال الأشهر الماضية، ما يعزز أن الوقت الحالي هو الأفضل للشراء، خاصة في ظل الضبابية التي تكتنف الأيام المقبلة.

وشدد عضو شعبة السيارات على أن مشكلة توقف نافذة التسجيل "ACID Number" هي التي تسببت بالأزمة الحالية التي يعيشها السوق، متوقعًا انتهاء تلك الأزمة قريبًا.

ولفت إلى أن السوق سيشهد دخول نحو 3.500 سيارة مستوردة حتى نهاية 2024، مؤكدًا أن هذه السيارات بالإضافة إلى المتواجدة بالفعل بالموانئ، ستكفي متطلبات السوق خلال الربع الأول من العام 2025.

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