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بالصور- إليسا تحتفل بنجاح حفل القاهرة بمقطع فيديو من الكواليس

كتب : مروان الطيب

06:47 م 06/06/2026
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    إليسا تتفاعل مع الجمهور
  • عرض 6 صورة
    إليسا تحتفل بنجاح حفلها في القاهرة (3)
  • عرض 6 صورة
    إليسا تستعد لحفلها الغنائي
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    إليسا تحتفل بنجاح حفلها في القاهرة (2)
  • عرض 6 صورة
    إليسا تحتفل بنجاح حفلها في القاهرة (1)

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احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بنجاح أولى حفلاتها الصيفية هذا العام، التي أقيمت أمس الجمعة في القاهرة وسط حضور جماهيري كبير.

نشرت إليسا صورا من كواليس الحفل عبر صفحته على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تقدم باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وكتبت إليسا على الصور: "الصيف بدأ من القاهرة الجميلة، شكرا على الليلة الجميلة المليئة بالحب والطاقة، هل يمكن أن تخمنوا أين وجهتي القادمة؟".

إليسا تروج لجولتها الغنائية في أمريكا

تواصل الفنانة إليسا الترويج لجولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، كان آخرها في مدينة ميامي، ونشرت مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابها الرسمي على"انستجرام، إذ ظهرت وهي تشعل أجواء الحفل بباقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

إليسا تستعد لإحياء حفلا غنائيا في المغرب

تستعد إليسا لإحياء حفلا غنائيا على المسرح الملكي في المغرب يوم السبت 20 يونيو الجاري، وستقدم إليسا عدد من أغانيها الشهيرة ومن المتوقع حضور عدد كبير من جمهورها ومحبيها.

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إليسا حفل القاهرة حفلات الصيف المغرب

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