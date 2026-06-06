أعرب عدد من الفنانين عن استيائهم من التهميش وقلة مشاركاتهم الفنية مؤخرا، حيث أعلن بعضهم عن اتجاهه للعمل في مجالات أخرى خارج الوسط الفني كسبا لقوت يومهم، مشيرين إلى أن العديد من شركات الإنتاج باتت ترفض التعامل معهم، مما جعلهم طي النسيان.

وكان من أبرز هؤلاء النجوم الذين تصدروا المشهد مؤخراً، الفنانة سهام جلال، والتي أعاد رواد منصات التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو من استضافتها السابقة في أحد البرامج التلفزيونية.

وتحدثت "جلال" في الفيديو بحرقة عن تهميشها وتجاهلها من قبل أغلب نجوم الوسط الفني، مسمية الفنان أمير كرارة، حيث أوضحت أنه وعدها بمساعدتها والوقوف بجانبها، ولكنه لم يفي بوعده وتجاهل اتصالاتها تماما بحسب تعبيرها.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم أبرز النجوم الذين عانوا من الخذلان والنسيان في الساحة الفنية:

نجوى فؤاد

صرحت الفنانة نجوى فؤاد بأنها عانت من البطالة لسنوات طويلة، وأبدت حزنها الشديد بسبب تجاهل زملائها وعدم عرض أعمال عليها، مما دفعها للتساؤل عن غيابها رغم مسيرتها الطويلة.

سهام جلال

أثارت أزمتها جدلاً واسعاً، إذ كشفت قبل وفاتها عن معاناتها بسبب غياب العروض الفنية وتجاهل بعض النجوم لطلبها المساعدة، إذ كشفت عن تواصلها مع الفنان أمير كرارة ووعدها بإعطائها فرصة لمشاركته أحد الأعمال الفنية، ولكنها فوجئت بتجاهله لها تماما.

كريم الحسيني

فاجأ جمهوره على السوشيال ميديا بنشر تجربته في العمل على "عربة مشروبات" في الشارع، وأوضح أنه فكر في مشاريع كافية أو جيم، لكن أزمة كورونا عصفت بخططه، حتى التقى بفتاة تعمل على عربة قهوة، فقرر مشاركتها بـ "ماكينة قهوة" ليؤمن مصدر رزق كريم بعيداً عن تنازلات الفن.

عادل الفار

اشتهر الفنان عادل الفار في تسعينيات القرن الماضي بأغانيه الشعبية، إفيهاته الكوميدية في الأفلام.

وعاتب الفار في تصريحات تلفزيونية تجاهل أصدقائه له، مشيرا إلى كونه ظهر في جيل يتكون من خالد عجاج وهشام عباس ومصطفى قمر، لكنه حينما يتحدث إلى أصدقائه لا يردون على اتصالاته.

وتابع عادل الفار قائلا إن الوسط الفني في الوقت الحالي أصبح غدارًا، بعد أن كان الجميع يحاولون التواصل معه، أصبح منعزلا بعد تقدمه في العمر، إلى أن فارق الحياة في 21 نوفمبر 2024.

حورية فرغلي

عاتبت الفنانة حورية فرغلي في تصريحات تلفزيونية زملائها في الوسط الفني، الذين لم يتواصلوا معها منذ سنوات، وأنها تعيش وحيدة منذ بداية أزمة كورونا التي أخرت من فرصة سفرها لتلقيها العلاج وإجرائها عدة عمليات جراحية لترميم أنفها الذي تشوه إثر حادثة سقوطها عن الحصان منذ سنوات.

يوسف فوزي

كشف الفنان يوسف فوزي الذي أصيب بمرض شلل الرعاش، عن تجاهل الجميع له، منذ إعلانه عن مرضه وكذلك قراره بالاعتزال.

وكان فوزي، قد ظهر في مقطع فيديو شهير بشكل صادم للجميع، وكانت آثار المرض تغلب عليه، وأوضح أنه ليس في حاجة إلى شيء من النقابة، ولكنه لا يعلم سر التجاهل.

وقدم الفنان مئات الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وقرر أن يتوقف بسبب فقدانه السيطرة على تحركاته نظرا لمرضه.

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