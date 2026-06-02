إعلان

"زملائها أداروا لها ظهورهم".. شمس البارودي تنعى سهام جلال

كتب : منال الجيوشي

03:23 م 02/06/2026

شمس البارودى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعت الفنانة شمس البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، الفنانة سهام جلال التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

ماذا قالت شمس البارودي؟

وكتبت الفنانة الكبيرة شمس البارودي: "عرفت الخبر من الفجر، حزنت وترحمت عليها، لم أعرفها حتى لا أذكر اني رأيت لها عمل لأني قليلة المتابعة للأعمال الفنية، ولكن اسمها معروف في الحقل الفني".

وتابعت : "دعوت لها بالعفو والمغفرة ولنا جميعا يلطف بنا ويسترنا الله فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، هل هي ضمن من تجاهلها زملائها من ضمن من حاولت إيجاد ما يعينها على شظف الحياة بغلائها

وأضافت: "لكنهم أداروا لها ظهورهم، يا حبيبتي أوجعتني هذه المعلومة عنها يا الله فارقت الحياة بعد أن فارقوها من شاركتهم نجاحاتهم ونجحت معهم، ذهبت وحيدة أثناء عملية لم أفهم واقعة إصابتها (انسداد في الأوعية)".

واستكملت: "رحمة الله عليها تشخيص أول مرة أسمع به، طيب نسأل الله أن يطيب ذكراها عند من أحبوها بصدق وليس من عدوا عليها محبين أو جمهور أو زملاء في لحظات ولكن لحظة احتياجها لهم كانوا فص ملح وداب".

واختتمت شمس البارودي حديثها قائلة: "اللهم رحمتك نرجو وعفوك نرتجي وطمعا في كرمك الذي لا يعطيه غيرك نلجأ يا سابغ النعم ودافع النقم يا ونيس المستوحشين في غياهب الظلم يا حبيبي يا الله، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. الحمد لله".

وفاة سهام جلال

ورحلت الفنانة سهام جلال عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 54 عاما.

اقرأ أيضا:

بعد تحقيق أسد 67 مليون جنيه.. إيرادات أفلام محمد رمضان في السينما المصرية

داليا مصطفى تطلب من الجمهور التصدق على روح الفنانة سهام جلال

سهام جلال شمس البارودي وفاة سهام جلال

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"بعد الاحتفال بعقد قرانهما".. من هى جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟
مصراوي ستوري

"بعد الاحتفال بعقد قرانهما".. من هى جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟
"جيمس بوند في قاعة الامتحان".. ضبط طالب استخدم نظارة ذكية للغش ببني سويف
أخبار المحافظات

"جيمس بوند في قاعة الامتحان".. ضبط طالب استخدم نظارة ذكية للغش ببني سويف
هروب جماعي من مصحة المريوطية.. حكم رادع بالسجن لمتهمين بينهم مالك المنشأة
حوادث وقضايا

هروب جماعي من مصحة المريوطية.. حكم رادع بالسجن لمتهمين بينهم مالك المنشأة
العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر
الأزهر

العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر
كيف تحوّل لبنان إلى عقدة تهدد اتفاق السلام الأمريكي الإيراني المحتمل؟
شئون عربية و دولية

كيف تحوّل لبنان إلى عقدة تهدد اتفاق السلام الأمريكي الإيراني المحتمل؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات
الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة