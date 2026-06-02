نعت الفنانة شمس البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، الفنانة سهام جلال التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

ماذا قالت شمس البارودي؟

وكتبت الفنانة الكبيرة شمس البارودي: "عرفت الخبر من الفجر، حزنت وترحمت عليها، لم أعرفها حتى لا أذكر اني رأيت لها عمل لأني قليلة المتابعة للأعمال الفنية، ولكن اسمها معروف في الحقل الفني".

وتابعت : "دعوت لها بالعفو والمغفرة ولنا جميعا يلطف بنا ويسترنا الله فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، هل هي ضمن من تجاهلها زملائها من ضمن من حاولت إيجاد ما يعينها على شظف الحياة بغلائها

وأضافت: "لكنهم أداروا لها ظهورهم، يا حبيبتي أوجعتني هذه المعلومة عنها يا الله فارقت الحياة بعد أن فارقوها من شاركتهم نجاحاتهم ونجحت معهم، ذهبت وحيدة أثناء عملية لم أفهم واقعة إصابتها (انسداد في الأوعية)".

واستكملت: "رحمة الله عليها تشخيص أول مرة أسمع به، طيب نسأل الله أن يطيب ذكراها عند من أحبوها بصدق وليس من عدوا عليها محبين أو جمهور أو زملاء في لحظات ولكن لحظة احتياجها لهم كانوا فص ملح وداب".

واختتمت شمس البارودي حديثها قائلة: "اللهم رحمتك نرجو وعفوك نرتجي وطمعا في كرمك الذي لا يعطيه غيرك نلجأ يا سابغ النعم ودافع النقم يا ونيس المستوحشين في غياهب الظلم يا حبيبي يا الله، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. الحمد لله".

وفاة سهام جلال

ورحلت الفنانة سهام جلال عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 54 عاما.

اقرأ أيضا:

بعد تحقيق أسد 67 مليون جنيه.. إيرادات أفلام محمد رمضان في السينما المصرية

داليا مصطفى تطلب من الجمهور التصدق على روح الفنانة سهام جلال