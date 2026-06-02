شنت المطربة اللبنانية إليسا، هجوماً ضد وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، بعد وفاة أسرة طبيب إثر هجوم لطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة العائلة وهم في طريقهم إلى الامتحانات.

وحملت إليسا، عبر صفحتها في موقع "إكس"، مسؤولية استهداف سيارة أسرة الطبيب إلى وزيرة التعليم العالي اللبنانية، بسبب عدم مراعاة تأجيل الامتحانات في ظل الظروف الأمنية التي يعيشها الجنوب اللبناني منذ بداية الحرب.

ماذا قالت إليسا؟

وكتبت إليسا في تعليقها على الحادث: "حياة وسلامة كل تلميذ برقبة وزيرة التربية يللي بعدها مصرة، رغم كل الخطر الأمني، إنها ما تلغي الامتحانات الرسمية يللي ما بتقدم ولا بتأخر".

وتابعت إليسا: "إمبارح خسرنا عيلة اضطروا يتركوا ضيعتن كرمال الامتحانات، هيدي ما اسمها مرجلة وشخص عم بيقوم بواجباته، هيدا تهور وعدم مسؤولية".

مفاجآت ألبوم إليسا

وتستعد إليسا لطرح ألبومها الجديد، والمقرر أن تتولى بنفسها إنتاجه عقب الأزمات التي اشتعلت بينها وبين شركتي روتانا ووتري.

ونشرت المطربة مؤخراً صوراً لها من داخل مكتب شركتها "E-Records"، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "لن أتوقف عن النهوض.. هذه هي مساحتي، لقد تم بناء (E-Records Music) من أجل الموهبة والحرية والإبداع".

