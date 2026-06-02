طلبت الفنانة داليا مصطفى من جمهورها ومتابعيها التصدق على روح الفنانة سهام جلال، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

ونشرت داليا مصطفى صورة للفنانة الراحلة سهام جلال عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "الله يرحمها ويغفرلها لو كلنا عملنا كده لكل مرحوم ولو بجنيه هيفرق معاه جدا وكلنا عندنا علي الموبيل أبلكيشن لده حقيقي مش هياخد منك دقيقة وأكيد هترد ليك وكلنا محتاجين ده في يوم من الأيام الدنيا مش باقيه لحد.. الله يرحمك ويغفرلك يارب".

جنازة الفنانة سهام جلال

وشيع جثمان الفنان سهام جلال ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد حسن الشربتلي إلى مثواها الأخير، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

رحيل الفنانة سهام جلال

وفوجئ جمهور الفنانة سهام جلال بخبر رحيلها صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، أدت لدخولها غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

