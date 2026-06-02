عبير صبري عن رحيل سهام جلال: "لغاية امتى الفنانين هتموت مقهورة"

كتب : مروان الطيب

04:40 م 02/06/2026

سهام جلال

نعت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، الفنانة سهام جلال التي رحلت عن عالمنا اليوم.

وكتبت عبير صبري: "السؤال اللي لازم معظمنا يقف عنده وآن الأوان إن الفنانين يقفوا موقف جاد وحقيقي لغاية إمتى الفنانين هتموت مقهورة ومفروض عليها العزلة والاعتزال بالتجاهل والتهميش وانعدام الفرص رغم وفرة الفرص لناس تانية سواء كانوا موهوبين أو لا، مش موضوعنا دلوقتي ..ايه السبب إن الناس مش بتشتغل فهمونا بقى؟ إيه اللي حصل في المنظومة الفنية مين المسؤول؟ يعني إيه الناس بتشتكي بقالها سنين وبتطلع تقول إحنا تعبانين ومش لاقين شغل ..من كل القطاعات ..ربنا ينتقم من كل قاطعي الأرزاق، ربنا يرحم الفنانة الجميلة سهام جلال ويعفو عنها ويعوضها ويصبر أهلها".

تم تشييع جثمان الفنانة سهام جلال ظهيرة اليوم الثلاثاء من مسجد حسن الشربتلي إلى مثواها الأخير، وسط حضور الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

فوجئ جمهور الفنانة سهام جلال بخبر رحيلها صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة أسفرت عن دخولها إلى غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

