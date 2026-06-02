كشفت الفنانة ركين سعد عن البوستر الدعائي الرسمي لفيلم "بومة" استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشرت ركين سعد البوستر عبر صفحتها الرسمي على موقع إنستجرام، وتصدرته صورة لفتاة ظهرت وهي تحمل سكينا خلف ظهرها.

كواليس فيلم "بومة"

فيلم "بومة" هو فيلم دراما وتشويق أردني من إخراج وتأليف زيد أبو حمدان، وبطولة الفنانة ركين سعد، يمثل الفيلم رحلة سينمائية تستعرض الجوانب الخفية للمجتمع، وصُوّر بالكامل في الأردن.

شخصية "بومة" مستلهمة من قصص حقيقية لنساء في الأردن تعرضن للأحكام المسبقة وإساءة الفهم.



واحتفل صناع الفيلم بعرضه العالمي الأول في الدورة الـ28 من مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي ضمن مسابقة "المواهب الآسيوية الجديدة".

كما يُعد هذا العمل هو الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرج زيد أبو حمدان، بعد نجاح فيلمه السابق "بنات عبد الرحمن".

ركين سعد في دراما رمضان 2026

شاركت الفنانة ركين سعد الفنان محمد فراج بطولة مسلسل "أب ولكن" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول أب تنقلب حياته رأساً على عقب إثر أزمة أسرية عاصفة تعصف بكيان منزله، لتنتقل حياته من الدفء العائلي إلى برودة ساحات المحاكم. فيجد نفسه محاصراً بين نصوص القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية، ومعاناة "قانون الرؤية" الذي يمنحه دقائق معدودة مع ابنته، ليغوص في التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهها، بين عدالة القانون ومشاعر الأبوة، في رحلة مؤلمة للبحث عن التوازن والحفاظ على ما تبقى من صورته كأب.

أعمال تنتظر عرضها ركين سعد

وتشارك ركين سعد ببطولة مسلسل "قتل اختياري" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد خالد صالح، انتصار، رشدي الشامي، تأليف أمين جمال ومحمد السوري، إخراج محمد بكير، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

وفاة الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة





هل يفكر صنّاع فيلم 7Dogs بتقديم جزء ثاني؟.. محمد الدباح يوضح لـ مصراوي



