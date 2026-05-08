احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتوافد أعداد ضخمة من الجمهور على فعاليات الترفيه بالمملكة العربية السعودية طوال 10 سنوات.

تركي آل الشيخ يحتفل بـ 10 سنوات من الترفيه في المملكة

نشر تركي ملصق دعائي عبر حسابه على "X" كشف خلاله عن توافد الجمهور على 60 موسم وبرنامج ترفيهي، إلى جانب مؤشر السعادة الذي بلغ 95% وفي تصاعد.

وكتب تركي: " 320 مليون زائر و60 موسم وبرنامج، و95٪ نسبة سعادة، أرقام تعكس كيف صار الترفيه في السعودية تجربة استثنائية يعيشها الملايين في كل عام".

تركي آل الشيخ ينتظر عرض فيلم "7 Dogs"

ينتظر تركي آل الشيخ عرض فيلم "7 Dogs" ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، نظرا لمشاركته في العملية الإنتاجية للفيلم.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، سلمان خان.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

اقرأ أيضا:



انهيار مجدي البحيري من البكاء: أخويا الكبير مات واتبهدل في حياته

ريهام سعيد تكشف سبب اعتذارها لـ هاني شاكر بعد وفاته- فيديو



