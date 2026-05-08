إعلان

"320 مليون زائر".. تركي آل الشيخ يحتفل بـ 10 سنوات من الترفيه في المملكة

كتب : مروان الطيب

08:17 م 08/05/2026 تعديل في 09:29 م

تركي آل الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتوافد أعداد ضخمة من الجمهور على فعاليات الترفيه بالمملكة العربية السعودية طوال 10 سنوات.

تركي آل الشيخ يحتفل بـ 10 سنوات من الترفيه في المملكة

نشر تركي ملصق دعائي عبر حسابه على "X" كشف خلاله عن توافد الجمهور على 60 موسم وبرنامج ترفيهي، إلى جانب مؤشر السعادة الذي بلغ 95% وفي تصاعد.
وكتب تركي: " 320 مليون زائر و60 موسم وبرنامج، و95٪ نسبة سعادة، أرقام تعكس كيف صار الترفيه في السعودية تجربة استثنائية يعيشها الملايين في كل عام".

تركي آل الشيخ ينتظر عرض فيلم "7 Dogs"

ينتظر تركي آل الشيخ عرض فيلم "7 Dogs" ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، نظرا لمشاركته في العملية الإنتاجية للفيلم.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، سلمان خان.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

44

اقرأ أيضا:

انهيار مجدي البحيري من البكاء: أخويا الكبير مات واتبهدل في حياته

ريهام سعيد تكشف سبب اعتذارها لـ هاني شاكر بعد وفاته- فيديو

تركي آل الشيخ المملكة العربية السعودية موسم الرياض فيلم 7 Dogs أفلام عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما الذي يحدث بحق الجحيم؟.. ترامب يعلق على ملفات الأجسام الطائرة والفضائية
شئون عربية و دولية

ما الذي يحدث بحق الجحيم؟.. ترامب يعلق على ملفات الأجسام الطائرة والفضائية
"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
زووم

"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
زووم

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
مصراوي يكشف: عبد الحفيظ يرفض هذا المدرب لخلافة توروب
رياضة محلية

مصراوي يكشف: عبد الحفيظ يرفض هذا المدرب لخلافة توروب
7 أسباب تجعل شغفك يختفي بسرعة.. منها الخوف من الفشل
نصائح طبية

7 أسباب تجعل شغفك يختفي بسرعة.. منها الخوف من الفشل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب في حرب إيران؟