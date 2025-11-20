عماد زيادة مع زوجته بحفل جوائز مهرجان "the best" (صور)

بفستان جرئ.. مايان السيد تحتفل بعرض "ولنا في الخيال حب" في السينمات (صور)

ظهر الفنان والمنتج عماد زيادة بصحبة زوجته بحفل توزيع جوائز مهرجان "the best" برئاسة أحمد الهواري والذي يقام مساء اليوم الخميس بمنطقة الأهرامات.

وحضر من نجوم الفن بالمهرجان"مصطفى شعبان وإلهام شاهين وإسعاد يونس وأحمد زاهر وأحمد السقا ونيكول سابا ولقاء سويدان وسامح حسين وحنان مطاوع وحمادة هلال".

وأدى عماد زيادة مؤخرا مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وكانت آخر أعمال عماد زيادة مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض في شهر رمضان 2024، وشاركه البطولة مي عمر وأحمد زاهر وكمال أبو رية وأروى جودة وتأليف وإخراج محمد سامي.