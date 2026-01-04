أحمد فهمي ينشر صورة مع كأس العالم بصحبة حسام غالي وشيكابالا

شارك الفنان أحمد فهمي متابعيه على السوشيال ميديا، صورة مع كأس العالم، الذي يزور مصر رفقة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ونشر فهمي صورته مع نموذج كأس العالم بصحبة لاعب الأهلي السابق حسام غالي، والزمالك السابق محمود عبدالرازق شيكابالا، والإعلامي إبراهيم فايق.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي يزور مصر ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال يونيو 2026.

يذكر أن أحمد فهمي عُرض له مؤخرا مسلسل "ابن النادي" وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة على منصة "شاهد".

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من: حاتم صلاح، آية سماحة، سيد رجب، محمد لطفي، رشدي الشامي، تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.