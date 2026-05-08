انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

09:28 م 08/05/2026

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 8-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4680 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 6017 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 7020 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8022 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 56160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80220 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249484 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 401100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47% إلى نحو 4707 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

