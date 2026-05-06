وثقت كاميرا قناة "الحياة" بثًا مباشرًا من جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، حيث ظهر عدد من نجوم الفن في حالة من الحزن، من بينهم ، حلمي عبدالباقي، وإيهاب توفيق، والإعلامي أحمد موسى

كما شهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم هالة سرحان، ميرفت أمين، فيفي عبده، حلمي عبد الباقي، لبلبة، أحمد موسى، وخالد الجندي، وبدت عليهم ملامح الحزن، نادية الجندي، مصطفى كامل، وعدد آخر من النجوم والشخصيات العامة.

صلاة الجنازة على هاني شاكر



وأُقيمت صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر منذ قليل، عقب صلاة الظهر، بمسجد أبو شقة في منطقة بالم هيلز بمدينة الشيخ زايد.

معلومات عن هاني شاكر



يُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث وُلد في القاهرة يوم 21 ديسمبر عام 1952.



درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرًا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري.



وانطلقت شهرته بعد تعاونه مع كبار الملحنين، وتمكن من إثبات موهبته بصوته المميز وأسلوبه الرومانسي، ما جعله يحصد لقب "أمير الغناء العربي".



