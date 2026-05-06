إعلان

بث مباشر.. من جنازة الفنان هاني شاكر بحضور نجوم الفن والشخصيات العامة

كتب : نوران أسامة

01:47 م 06/05/2026 تعديل في 02:11 م

جنازة الفنان الراحل هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وثقت كاميرا قناة "الحياة" بثًا مباشرًا من جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، حيث ظهر عدد من نجوم الفن في حالة من الحزن، من بينهم ، حلمي عبدالباقي، وإيهاب توفيق، والإعلامي أحمد موسى

كما شهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم هالة سرحان، ميرفت أمين، فيفي عبده، حلمي عبد الباقي، لبلبة، أحمد موسى، وخالد الجندي، وبدت عليهم ملامح الحزن، نادية الجندي، مصطفى كامل، وعدد آخر من النجوم والشخصيات العامة.

صلاة الجنازة على هاني شاكر


وأُقيمت صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر منذ قليل، عقب صلاة الظهر، بمسجد أبو شقة في منطقة بالم هيلز بمدينة الشيخ زايد.

معلومات عن هاني شاكر


يُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث وُلد في القاهرة يوم 21 ديسمبر عام 1952.


درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرًا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري.


وانطلقت شهرته بعد تعاونه مع كبار الملحنين، وتمكن من إثبات موهبته بصوته المميز وأسلوبه الرومانسي، ما جعله يحصد لقب "أمير الغناء العربي".


اقرأ أيضًا:
لحظة وصول جثمان هاني شاكر إلى مسجد أبو شقة.. استعدادات صلاة الجنازة

مصطفى قمر وإيهاب توفيق.. نجوم الفن في جنازة هاني شاكر

لقطة مؤثرة من جنازة هاني شاكر.. شخص يقبّل صورته

بالصور.. لبلبة وهالة سرحان أول حضور جنازة هاني شاكر

مسجد أبو شقة جنازة هاني شاكر هاني شاكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القبض على عنصر إجرامي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
حوادث وقضايا

القبض على عنصر إجرامي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
مصطفى قمر وإيهاب توفيق.. نجوم الفن في جنازة هاني شاكر
زووم

مصطفى قمر وإيهاب توفيق.. نجوم الفن في جنازة هاني شاكر
بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد
زووم

بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد
بالصور- عبور حاملة الطائرات شارل ديجول قناة السويس
أخبار المحافظات

بالصور- عبور حاملة الطائرات شارل ديجول قناة السويس
أول تعليق من إيران على مقترح أمريكا الجديد لوقف الحرب
شئون عربية و دولية

أول تعليق من إيران على مقترح أمريكا الجديد لوقف الحرب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي