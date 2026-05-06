رحل عن عالمنا، خلال الأيام الماضية، 3 من أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

هاني شاكر

رحل عن عالمنا الفنان الكبير هاني شاكر، يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض، وعن عمر يناهز 74 عاما.

ولقب الفنان الراحل بـ "أمير الغناء العربي"، وقدم خلال مسيرته الفنية أعمالا خالدة منها: "ياريتك معايا"، "نسيانك صعب أكيد"، "بلدي"، "غلطة"، "ياريتني"، "علي الضحكاية"، "حكاية كل عاشق" وغيرها.

سهير زكي

الفنانة سهير زكي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 81 عاما، وتعتبر من أهم الراقصات في تاريخ الرقص الشرقي.

كما قدمت سهير زكي خلال مسيرتها الفنية عدد من الأفلام منها: "من أجل حفنة أبناء"، "المجانين الثلاثة"، "فتوة الجبل"، "وكر الأشرار".

حياة الفهد

رحلت عن عالمنا الفنانة الكويتية حياة الفهد، يوم 21 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 78 عاما، وتعتبر من أهم النجوم في تاريخ الدراما الكويتية.

وقدمت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية أعمالا مميزة منها: "سنوات الجريش"، "أم هارون"، "نجد"، "ريحانة"، "خارج الأسوار".

