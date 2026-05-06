آخرهم هاني شاكر.. 3 نجوم كبار رحلوا عن عالمنا في الأيام الماضية

كتب : منال الجيوشي

02:29 م 06/05/2026
    الفنانة الراحلة سهير زكي (1)
    سهير زكي
    حياة الفهد
    الفنانة الكويتية حياة الفهد

رحل عن عالمنا، خلال الأيام الماضية، 3 من أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

هاني شاكر

رحل عن عالمنا الفنان الكبير هاني شاكر، يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض، وعن عمر يناهز 74 عاما.

ولقب الفنان الراحل بـ "أمير الغناء العربي"، وقدم خلال مسيرته الفنية أعمالا خالدة منها: "ياريتك معايا"، "نسيانك صعب أكيد"، "بلدي"، "غلطة"، "ياريتني"، "علي الضحكاية"، "حكاية كل عاشق" وغيرها.

سهير زكي

الفنانة سهير زكي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 81 عاما، وتعتبر من أهم الراقصات في تاريخ الرقص الشرقي.

كما قدمت سهير زكي خلال مسيرتها الفنية عدد من الأفلام منها: "من أجل حفنة أبناء"، "المجانين الثلاثة"، "فتوة الجبل"، "وكر الأشرار".

حياة الفهد

رحلت عن عالمنا الفنانة الكويتية حياة الفهد، يوم 21 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 78 عاما، وتعتبر من أهم النجوم في تاريخ الدراما الكويتية.

وقدمت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية أعمالا مميزة منها: "سنوات الجريش"، "أم هارون"، "نجد"، "ريحانة"، "خارج الأسوار".

لأول مرة.. التعاقد مع شركة متخصصة في الإنقاذ البحري بشواطئ بورسعيد
"عين وجناح حورس".. ما دلالات شعار المونوريل الجديد؟
بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد
مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
بالصور- عبور حاملة الطائرات شارل ديجول قناة السويس
