تصوير أحمد مسعد

وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل هاني شاكر إلى مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة الشيخ زايد، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة وتشييعه إلى مثواه الأخير.

نحوم الفن في الجنازة

واستقبل الجثمان عدد كبير من جمهور الفنان الراحل ومحبيه، إلى جانب حضور لافت من نجوم الفن والإعلام، وكان من أوائل الحاضرين الإعلامي أحمد موسى والفنان حلمي عبد الباقي، بالإضافة إلى الفنانة ميرفت أمين والإعلامية هالة سرحان والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة فيفيى عبده.

صلاة الجنازة على هاني شاكر

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير بعد قليل، عقب صلاة الظهر، داخل مسجد أبو شقة في منطقة بالم هيلز بمدينة الشيخ زايد.

اقرأ أيضًا:

لقطة مؤثرة من جنازة هاني شاكر.. شخص يقبّل صورته





بالصور.. لبلبة وهالة سرحان أول حضور جنازة هاني شاكر





خالد الجندي وإيهاب توفيق في جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد



