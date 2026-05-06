غادر جثمان الفنان الراحل هاني شاكر غادر مستشفى الشيخ زايد التخصصي منذ قليل، متجهًا إلى مسجد أبو شقرة بمنطقة بالم هيلز بمدينة الشيخ زايد، تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم.

ورحل هاني شاكر عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض، داخل إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وشهدت مراسم الجنازة حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الفنانة لبلبة والإعلامية هالة سرحان، اللتان حرصتا على التواجد لتقديم واجب العزاء والمشاركة في وداع الفنان الراحل.