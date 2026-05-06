تصوير هاني رجب

حرصت الفنانة فيفي عبده والإعلامية بوسي شلبي على حضور جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، حيث ظهرتا مرتديتين الحجاب في مشهد مؤثر أثناء توديعه إلى مثواه الأخير.

حضور نجوم الفن

واستقبل الجثمان عدد كبير من جمهور الفنان الراحل ومحبيه، إلى جانب حضور لافت من نجوم الفن والإعلام، وكان من أوائل الحاضرين الإعلامي أحمد موسى والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة ميرفت أمين والإعلامية هالة سرحان والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، ، والفنانة سلاف فواخرجي.

عزاء الفنان هاني شاكر

ومن المقرر أن يُقام العزاء غدًا الخميس في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.

