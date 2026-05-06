ضبط 906 مخالفات ملصق إلكتروني و141 مخالفة غلق محال خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:54 م 06/05/2026

الملصق الإلكتروني

حررت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 869 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، ضمن حملات مكثفة لضبط الحالة المرورية وتطبيق القانون.


يسهم الملصق الإلكتروني في إنشاء نظام آلي لفحص المركبات أمنياً، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، كما يتيح تسجيل المخالفات إلكترونياً بشكل موحد على مستوى الجمهورية، بما يعزز سيادة القانون.

دور الملصق الإلكتروني في تتبع المركبات


يساعد الملصق في التعرف على السيارات المنتهية فترة السماح داخل البلاد عبر المنافذ الجمركية، إضافة إلى رصد سيارات المناطق الحرة، ورفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها إلكترونياً لضمان سرعة التعامل معها.


يتيح الملصق الإلكتروني حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف العمليات بها، بما يساعد في توجيه السائقين إلى مسارات بديلة، عبر الربط المباشر مع مركز معلومات المرور إلكترونياً.

رفع سيارات متهالكة وتحرير مخالفات دراجات

قامت الأجهزة المعنية برفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 787 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

حملات لغلق المحال المخالفة بالمواعيد


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن تحرير 141 مخالفة للمحال والمنشآت التي لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المقررة، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال والمنشآت خلال الفترة الراهنة.

الملصق الإلكتروني

